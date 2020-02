1:4! Horror-Abend für Salzburg in Frankfurt

Während Frankfurt dem Rückspiel in Wals-Siezenheim am kommenden Donnerstag (21 Uhr) beruhigt entgegenblicken kann, warf der Salzburger Auftritt Fragen auf. Defensiv fahrlässig und offensiv kaum vorhanden schlitterten die „Bullen“ in die zweite Pflichtspiel-Niederlage in Folge nach jener gegen den LASK. Dies hatte es zuletzt im April 2018 gegeben.