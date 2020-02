Austria-Youngster wechselt leihweise nach Kroatien

Die Wiener Austria hat Stürmer Sterling Yateke bis Saisonende leihweise an den kroatischen Fußball-Erstligisten HNK Rijeka abgegeben. Der 20-Jährige aus der Zentralafrikanischen Republik war im Jänner 2019 vom finnischen Club Turku PS nach Wien gewechselt. Seither kam er für die Austria zu fünf Bundesligaeinsätzen, in der Zweiten Liga traf er für die Young Violets in 21 Spielen sieben Mal.