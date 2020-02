Marek: Für Rapid 27 Jahre über dem Limit gelebt

Legendäre Erinnerungen

Mit legendären Erinnerungen: Er war der erste Gast in der Champions League, der im Fenerbahce-Stadion zum Mikro greifen durfte. Auch in Old Trafford. Er veranlasste, dass in Hamburg die Reeperbahn für 9000 Rapid-Fans gesperrt wurde. “Keine Selbstverständlichkeit, darauf bin ich stolz. Wir haben so viel aufgebaut.„