Hofmann: „Das mit 1860 konnte nicht gutgehen“

... das Wunder von Kasan:

„Das war schon eine unglaubliche Geschichte. Zuhause haben wir 0:2 gegen Kasan verloren. Zum Rückspiel auswärts sind wir dann nicht so geflogen wie heutzutage, also mit ewig vielen Fans. Es gab genau einen Flieger, darin waren die Mannschaft, die Fans, die Journalisten, das war‘s. Dann kam das Spiel. Ich hatte vorher schon gesagt, dass wir es trotzdem schaffen werden. Wir waren gut drauf. Und wir haben‘s auch geschafft. Das war sicher ein kleines Wunder. Die darauffolgende Nacht macht die Geschichte noch einmal spezieller. Wir kamen zum Flughafen in Kasan, das war richtig Ostblock-Style, da war nix, auf der Toilette war Lehmboden. Wir mussten sehr lange warten, bis sich herausstellte, dass der Flieger kaputt und klar war, dass wir heute nicht fliegen werden können. In Kasan gab‘s damals fast kein vernünftiges Hotel, wo wir hätten schlafen können. Also haben wir auf einem Schiff geschlafen. Das war eine sehr spannende Reise.“