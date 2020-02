Miami liebt Mini Moke: Ein neuer kommt um 50.000$!

Rolls-Royce Wraith, Bentley Continental Cabrio, Lamborghini Hurracan - wer auf dem Ocean Drive in Miami Beach auffallen will, der muss schon die großen Kaliber auffahren. Oder man nimmt einen Leihwagen, wie es ihn sonst kaum mehr auf der Welt zu mieten gibt: den Mini Moke. Denn zumindest für die Bikini-Variante des kleinen Briten scheint die Zeit hier an der Küste Floridas stehen geblieben zu sein. War der in den 60ern als Alternative zum Buggy auf VW Basis, dem Citroen Mehari oder der Cabrio-Version des Renault R4 aufgelegte Frischluftflitzer früher Stammgast in den Strandmetropolen dieser Welt, ist er in Saint Tropez, auf Sylt, in Sidney oder in der Karibik zu einer Seltenheit geworden.