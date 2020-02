Ashley Graham begeistert mit lässigem Still-Foto

Zu einem Foto, das sie nach der Geburt in Shorts zeigt schrieb sie: „Niemand spricht über die Genesung und das Heilen (ja, auch die unschönen Seiten), was Mütter durchmachen müssen. Ich will euch zeigen, dass nicht alles nur Regenbögen und Schmetterlinge sind. Es ist hart und voller Hürden.“