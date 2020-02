Proteste in Athen gegen neue Flüchtlingslager

In Griechenlands Hauptstadt Athen haben am Donnerstag Hunderte Inselbewohner gegen den Bau von neuen Flüchtlingslagern auf den Inseln im Osten der Ägäis demonstriert. „Die Inseln dürfen nicht mehr Lager verlorener Seelen sein“, hieß es auf Transparenten. Die Bewohner fühlen sich von der Regierung in Athen zunehmend im Stich gelassen, NGOs fürchten unterdessen eine baldige Eskalation der angespannten Lage.