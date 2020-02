Jede zweite Batterie wird falsch entsorgt

• Vorsicht vor Beschädigungen

Eine beschädigte Lithium-Batterie erkennt man zum Beispiel an Verformungen und Schmelzstellen am Gehäuse, am Auslaufen von Flüssigkeit oder an übermäßiger Erwärmung der Batterie im abgeschalteten Zustand. Selbst kleinste, von außen nicht sichtbaren Verletzungen der inneren Akku-Separatoren, könnten zu Kurzschlüssen und damit zur Selbstentzündung führen.