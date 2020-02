Drei Verletzte bei Unfall auf der Drautalstraße

Der 54-jährige Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau bog um 6 Uhr früh mit seinem Pkw von Sachsenburg kommend auf die Drautalstraße (B 100) in Richtung Spittal/Drau ein. Dabei dürfte er ein aus Richtung Spittal/Drau kommendes Auto, gelenkt von einem 42-jährigen Mann aus Spittal/Drau, übersehen haben. Der 54-Jährige kollidierte mit dem 42-jährigen Pkw-Lenker. Sowohl der 54-Jährige als auch der 42-Jährige sowie dessen 35-jähriger Beifahrer wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt. Der 54-Jährige musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Alle Verletzten wurden nach Erstversorgung in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen die Feuerwehren Sachsenburg und Möllbrücke. Die B 100 war bis 07.45 Uhr fallweise für den gesamten Verkehr gesperrt.