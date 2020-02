Das Geschäft mit der Liebe nimmt kräftig Fahrt auf

Für welche Blumenarrangements die ausgegeben werden? „Tulpensträuße sind gefragt, neben den Klassikern wie Rosen“, so Awender. In ihrer Blumengalerie in Wals werden schon morgen die Rosen entdornt. Ähnlich die Lage in der Kunstgärtnerei Doll im Nonntal – hier laufen gleichzeitig auch die Vorbereitungen für den Opernball: „Da müssen heuer alle kräftig mitanpacken. Auch die, die sonst im Büro arbeiten“, berichtet Carolin Doll.