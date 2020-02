„Sabine“ wütete erst nach Geisterstunde

Tagsüber hatte sich das Sturmtief „Sabine“ handzahm gezeigt. Am Vormittag bliesen ein paar Windböen über Salzburg. Vom befürchteten Orkan gab es keine Spur: Zwischendurch schien sogar die Sonne. Alles nicht so schlimm? Ein Trugschluss. In der Nacht legte „Sabine“ richtig los. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) maß Windgeschwindigkeiten von bis zu 108 km/h in der Stadt. Ergebnis: abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume, zerquetschte Autos.