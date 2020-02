Forstunfall: Mann (58) durch Baumstamm verletzt

Der 58-jährige Mann aus dem Bezirk Villach Land war am Dienstagvormittag zusammen mit seinem Sohn (27) in einer steilen Waldparzelle im Gemeindegebiet von Ferndorf mit Holzarbeiten beschäftigt, als sich ein schwerer Unfall ereignete. Mit einer am Traktor angebrachten Seilwinde wollten die beiden zwei Baumstämme wegziehen. Plötzlich verkeilte sich einer der Baumstämme, brach durch die Zugkraft der Seilwinde und knallte gegen das Bein des Mannes. Dadurch erlitt er eine offene Unterschenkelfraktur.