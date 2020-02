Die schönsten Bilder der 92. Oscarnacht

Wenn es in Los Angeles heißt „And the Oscar goes to ...“, ist das VIP-Gedränge am Red Carpet vor dem Dolby Theatre groß. Wer trägt die tollste Robe und wer war vor dem wichtigsten Promi-Event des Jahres noch schnell beim Beauty-Doc seines Vertrauens? Die schönsten Bilder vom 300 Meter langen Teppich, auf dem sich am Sonntagabend Hollywoodstar an Hollywoodstar drängte, gibt‘s hier: