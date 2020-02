Wieder mehrere verletzte Skifahrer

Im Skigebiet Dachstein-West in Rußbach kam es am Samstag ebenfalls zu zwei Kollisionen mit Verletzungen. Eine 26-jährige Deutsche aus Niederbayern und eine 44-jährige Wienerin prallten am Vormittag an einer Pisten-Kreuzung aufeinander. Die beiden Frauen wurden vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Bad Ischl eingeliefert. Kurz nach Mittag kollidierte ein 51-jähriger Oberösterreicher aus Bad Goisern mit einer 54-jährigen Salzburgerin aus Golling. Die Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Mann blieb unverletzt.