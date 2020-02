Behörde gibt grünes Licht für Lehrerbewertungs-App

Und schließlich merkt die Behörde an, dass „das Recht auf freie Meinungsäußerung und Information nicht auf objektivierbare allgemein gültige Werturteile beschränkt ist. Der Umstand, dass bei solchen Meinungsäußerungen auch ein Tatsachengehalt enthalten ist, sich Meinung und Tatsache also vermengen, schadet nicht.“ Die App biete auch nur jene Bewertungsmöglichkeiten an, die einer subjektiven Bewertung zugänglich seien wie etwa Unterricht, Respekt, Geduld, Erklärungsstil, Fairness, Motivation etc. Den Schülern werde dafür keine besondere Expertise abverlangt.