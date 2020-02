Neuer Trainerjob? Damir Canadi vor der „Heimkehr“

Wo auch immer in Griechenland eine Trainerdiskussion entsteht, taucht der Name Damir Canadi auf. Die zwei erfolgreichen Jahre bei Atromitos Athen sind in bester Erinnerung. Der Ruf nach dem 49-jährigen Wiener verwundert also nicht. Selbst das nur wenige Monate dauernde Engagement beim 1. FC Nürnberg hat Canadis Ruf im Land der Hellenen nicht beschädigt.