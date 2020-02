Red Bull Salzburg träumt vom historischen Triple!

Ausgeruht und hungrig wie ein Braunbär nach dem Winterschlaf - so startet Salzburg am Sonntag gegen Amstetten im Cup-Viertelfinale ins neue Pflichtspiel-Jahr. Immerhin liegt der Herbst-Kehraus gegen Hartberg (2:2) dann 57 Tage zurück. Gut die Hälfte davon, 28 Tage, hatten Kapitän Ulmer und Co. frei. Der lange Urlaub war dem intensiven Herbst inklusive Königsklassen-Premiere geschuldet. Coach Marsch gestand seiner Crew aber auch viel Zeit zum Durchschnaufen zu, weil ein Monster-Frühjahr bevorsteht. Das aus Salzburger Sicht historisch werden kann.