Baumgartner: „Deutsche wollen es nicht wahrhaben“

2017 kam Baumgartner aus St. Pölten in den Kraichgau

Im Sommer 2017 war Baumgartner aus der Fußball-Akademie St. Pölten in den deutschen Kraichgau gewechselt. Von der U15 bis zur U21 hat der Mittelfeldspieler inzwischen alle Junioren-Nationalteams Österreichs durchlaufen. Im vergangenen Sommer war er auch Teil der U21-Mannschaft bei der Euro in Italien. Auch von anderen Klubs heiß umworben, hatte sich „Baumi“, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, für den vielgerühmten Nachwuchsbereich der TSG entschieden. Im Nachhinein ein völlig richtiger Schritt. Nach dem Bundesliga-Debüt im Mai 2019 kam Baumgartner ab Herbst so richtig in Fahrt. „Es läuft sehr gut derzeit, die Mannschaft hat einen Flow. So kann es weitergehen“, sagte Baumgartner.