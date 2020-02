Dabbur-Doppelpack! Bayern zittern sich weiter

Vier Spiele, vier Siege, 16:4 Tore - die bisherige Bilanz des FC Bayern im Jahr 2020 liest sich hervorragend. Doch das 4:3 gegen Hoffenheim im Achtelfinale des DFB-Pokals war für den deutschen Rekordmeister am Mittwoch dann doch nicht ganz so glorreich, am Ende auch wegen des Ex-Salzburgers Munas Dabbur ein Zittersieg. Im Video oben sehen Sie das 2:1 von Thomas Müller.