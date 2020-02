Kambodscha: Das echte Land des Lächelns

Ganz anders ist die Stimmung in der nahe gelegenen Stadt Siem Reap. Zahlreiche Touristen tummeln sich in den Straßen und auf den bunten Märkten, unzählige Tuk-Tuk-Fahrer bieten ihre Dienste als Fremdenführer an, und dieses Angebot sollte man nützen, denn für ein paar Dollar bekommt man Einblicke in die Geschichte der Stadt, in Tempel, Klöster und kleine Parks, die man sonst übersehen würde. Zwischen den alten französischen Kolonialbauten wachsen moderne Häuser und Shoppingmalls, die neben vielen Souvenirs auch feines Kunsthandwerk bieten.