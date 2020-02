Schneeräumfahrzeug in die Saalach gestürzt

In Saalbach in Salzburg ist am Mittwochvormittag ein Schneepflug in die Saalach gestürzt. Der Lenker konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien, nach Angaben der Wasserrettung dürfte er beim Unfall leicht verletzt worden sein. Aufgrund des Wasserstandes forderte die Feuerwehr die Wasserrettung an, die mit neun Helfern zur Unfallstelle ausrückte.