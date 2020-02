„Polizisten“ forderten 74.000 € von Pensionistin

„Hier spricht die Polizei. Müller mein Name“, sagte der Anrufer Erika S. (Name geändert) am Handy. Von einem Unfall der Tochter war die Rede, einem Totalschaden am Auto. Man könne sie nur nach Hause bringen, wenn 74.000 Euro bezahlt werden. Erika S. war in Panik, ging zur Bank. Dort läuteten die Alarmglocken.