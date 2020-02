Video zeigt Samsungs neues Falt-Handy in Aktion

Offiziell vorgestellt wurde es noch nicht, doch schon jetzt ist ein Video aufgetaucht, dass Samsungs zweites faltbares Smartphone in Aktion zeigen soll. Ob das gemeinhin „Galaxy Z Flip“ titulierte Gerät tatsächlich so aussieht, wird sich am 11. Februar zeigen, wenn Samsung es im Rahmen eines Unpacked-Events enthüllt.