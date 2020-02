YES! Super-Adlerin Hölzl fliegt zum nächsten Sieg

Hölzl nahm sich ihren engeren Landsmann Stefan Kraft als Beispiel, der mit seinem Sapporo-Sieg am Sonntag bei den Männern ebenfalls die Gesamtführung übernommen hatte, und liegt mit 830 Zählern nun 15 Punkte vor Lundby an der Spitze. Die Dritte Eva Pinkelnig (719) verlor nach einem Sturz samt Skibruch im ersten Durchgang nach einem tollen 131-Meter-Sprung und Tagesrang 13 (233,6) deutlich an Boden. Positiv ist, dass die dreifache Saisonsiegerin auf jener Schanze, auf der sie auch schon im Training 2016 schwer gestürzt war, keine Verletzung davontrug. Die am Samstag noch drittplatzierte Daniela Iraschko-Stolz (246,3) verpatzte ihren zweiten Sprung und fiel vom vierten auf den achten Rang zurück. Jacqueline Seifriedsberger (229,3) schaffte als 15. auch noch den Sprung unter die Top-15. Das mannschaftliche Ergebnis des herausragenden Skisprung-Teams dieser Saison konnte sich also einmal mehr sehen lassen. Die Voraussetzungen für die anstehenden Heimbewerbe in Hinzenbach am 8. und 9. Februar könnten nicht besser sein.