Stefan Kraft baut Weltcup-Führung mit Sieg aus

Zweiter Saisonsieg für Kraft

Kraft darf dank seines zweiten Saisonsiegs nach dem Erfolg in Nischnij Tagil am 8. Dezember jedenfalls mit viel Selbstvertrauen zu den Springen in Willingen am kommenden Wochenende anreisen. Auch wenn er die Nachwehen der misslungenen Quali-Landung in Zakopane noch spürt. „Ich merke mein Gestell, mein linkes Gesäß von Zakopane. Das spür‘ ich schon noch ein bisschen. Es ist aber gut therapiert worden“, versicherte Kraft. „Ich freue mich richtig auf Willingen.“