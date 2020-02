Ferien-Start sorgte für Staus in der Steiermark

Heute haben die Semesterferien für gut 450.000 Kinder in Wien und Niederösterreich begonnen. Viele Familien machten sich schnurstracks auf den Weg zu den Skipisten - was auch in Teilen der Steiermark zu Staus führte. Die großen Wintertourismus-Gebiete freuen sich über den stärksten Monat im Jahr.