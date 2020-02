Garmisch: Speed-Spektakel auf verkürzter Strecke

„Wenn alles normal läuft, wäre ich in einer gute Ausgangslage. Aber was läuft schon normal ?“, gab sich der Schweizer vorsichtig. Dabei ist Feuz in seinen jüngsten 19 Abfahrten 17-mal auf dem Podest gelandet, eine beeindruckende Serie. „Man kann nie davon ausgehen, dass alles perfekt läuft. Aber alles ist offen, jedes Rennen startet bei null.“ Für Peter Fill wird die Abfahrt auf der Kandahar sein 355. und letztes Weltcup-Rennen. Nach zwei Abfahrtskugeln und einer in der Kombi hängt der 35-jährige Südtiroler seine Rennskier bekanntlich an den Nagel. „Nach 18 Jahren im Weltcup muss ich einen Schlussstrich ziehen. Mein Körper lässt es einfach nicht mehr zu, ich habe seit meinem Sturz in Kitzbühel große Schmerzen. Aber ich werde am Samstag alles probieren, um mit beiden Skiern im Ziel anzukommen“, sagte Fill.