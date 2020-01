Junge Syrer horteten Raubgut in Wohnungen

Mit Klappmessern und Schlagring gingen die Jugendlichen aufeinander los. Im Zuge der Fahndung wurde ein Hauptverdächtiger, ein 17-jähriger Syrer, vorübergehend festgenommen. Im Zuge weiterer intensiver Ermittlungen gegen Jugendbanden in Innsbruck konnten nun drei mutmaßliche Haupttäter sowie 20 weitere beteiligte Jugendliche ausgeforscht werden. Den „Bandenchefs“, drei Syrern im Alter von 18 und 16 Jahren, konnten mehrere Raubüberfälle nachgewiesen werden. Gestern erfolgte im Auftrag der Staatsanwaltschaft der Zugriff der Polizei in Wohnungen in Innsbruck und Telfs. Bei Hausdurchsuchungen wurde offensichtliches Raubgut sichergestellt.