Ozzy Osbourne: „Werde nicht mehr lange hier sein“

Ohne die Musik hätte er aber längst schon aufgegeben, so der Rocker. Auch Tochter Kelly habe ihn immer motiviert, damit weiterzumachen. Sein zwölftes Studioalbum „Ordinary Man“ stehe daher schon in den Startlöchern. „Dieses Album zu machen war die beste Medizin für mich. Ich konnte etwas tun, das ich gerne mache.“ Das, so Ozzy Osbourne, „war ein großartiges Gefühl!“