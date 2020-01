Daten weiterverkauft: Avast schließt Tochterfirma

Der tschechische Virenschutzanbieter Avast hat am Donnerstag die Schließung seines Tochterunternehmens Jumpshot angekündigt, nachdem bekannt geworden war, dass dieses Daten über das Surfverhalten der Nutzer an Werbekunden weiterverkauft. „Die Kernaufgabe von Avast besteht darin, die Sicherheit der Benutzer im Internet zu gewährleisten und den Benutzern die Kontrolle über ihre Privatsphäre zu geben“, so Avast-Chef Ondrej Vlcek. Alle Praktiken, die das Vertrauen der Nutzer gefährden, seien für das Unternehmen „inakzeptabel.“