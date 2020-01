Virenscanner verkauft Daten seiner Nutzer weiter

Dem Unternehmen nach werden diese Daten anonymisiert. Nutzer eines Avast-Produktes bekommen den Berichten nach bis zu dessen Deinstallation jedoch eine individuelle Geräte-ID zugewiesen, mit deren Hilfe sich Nutzer identifizieren ließen. Jumpshot gibt an, diese ID nicht an seine Werbekunden weiterzugeben, PCMag und Vice wollen jedoch einen Beleg dafür haben, dass die Avast-Tochterfirma sämtliche Surfdaten inklusive Geräte-ID an eine Marketing-Firma namens Omnicon verkauft haben soll. Beiden Medien liegt laut eigenen Angaben ein entsprechender Vertrag vor.