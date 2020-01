„Postenschacher in Reinkultur“ bei Türkis-Grün

Die Last-Minute-Personalentscheidungen von Karoline Edtstadler (ÖVP) in ihrer Funktion als Kulturministerin lassen bei der Opposition die Wogen hochgehen. SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda bezeichnete das Vorgehen als „aufklärungsbedürftig“ und kündigte ein parlamentarisches Nachspiel in Form einer Anfrage an - ebenso die FPÖ, die Edtstadlers Vorgehen als „Postenschacher in Reinkultur“ geißelte.