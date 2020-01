Tiroler betritt mit erster Easy-Apotheke Neuland

Erstes Ansuchen vor 15 Jahren gestellt

„2005 habe ich das erste Ansuchen gestellt. Die Branchenkollegen waren wenig erfreut, Einsprüche erfolgten“, blickt Betreiber Dieter Glötzer zurück. Er blieb hartnäckig und nach Befassung von BH Schwaz, Landesverwaltungsgerichtshof und dem Bundesverwaltungsgerichtshof hat er seit 2015 die Genehmigung in der Hand. Die Regeln im Gesetz (500 Meter Abstand zur nächsten Apotheke und ein Einzugsgebiet von 5500 Personen) gelten auch für das neue Konzept. Doch was ist eigentlich neu an der Easy-Apotheke? „Wir vereinen einen großen Bereich für die Freiwahl von Produkten und einen Bereich mit Beratung durch Pharmazeuten, wo man seine Rezepte einreichen kann. Bezahlt wird dann alles zusammen an der Kassa“, schildert der Jenbacher mit 20 Jahren Branchenerfahrung. Seine andere Apotheke in der Poststraße bleibt erhalten.