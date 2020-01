Tourismuseinnahmen in Wintersaison auf Rekordhoch

Die Nächtigungsnachfrage in Salzburg und Tirol sei deutlich gestiegen (plus 6,8 Prozent bzw. plus 5,7 Prozent). Gleichzeitig waren auch Aktivitäten jenseits des Wintersports stärker gefragt. Davon habe vor allem das Burgenland (plus 7,3 Prozent) mit seinen Thermenstandorten profitiert und etwas abgeschwächt auch die Steiermark (plus 2,7 Prozent). Der Städtetourismus habe als jahreszeitlich unabhängige Alternative diesmal nicht ganz mit den auf Wintertourismus spezialisierten Bundesländern mithalten können (Wien plus 3,5 Prozent), ausgehend jedoch von einem sehr hohen Vergleichsniveau 2018. Die Tourismuseinnahmen hätten sich in allen Bundesländern positiv entwickelt. Überdurchschnittliche nominelle Zuwächse gab es vor allem im Burgenland (plus 8,0 Prozent), in Salzburg (plus 7,5 Prozent), Tirol (plus 6,8 Prozent) und Wien (plus 6,0 Prozent).