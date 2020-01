Baby Yoda aus 1317 Post-its zum Leben erweckt

Die „Star Wars“-Serie „Der Mandalorianer“ ist in den USA schon ein Riesenhit, hierzulande müssen sich Fans noch bis Ende März gedulden, bis der neue Streamingdienst Disney+ an den Start geht. Vor allem das mangels Namen schlicht Baby Yoda getaufte kleine Alien aus der ersten Realserie in einer weit, weit entfernten Galaxie hat sich binnen kürzester Zeit in die Herzen von Millionen Menschen rund um den Globus gespielt - auch beim Büroausstatter Viking, wo man den kultigen Charakter auf einer Bürowand mit insgesamt 1317 Post-it-Notes zum Leben erweckt hat.