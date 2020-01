Mitarbeiter kritisieren Amazons Klimakurs

Mehr als 300 Mitarbeiter beteiligten sich namentlich an einem am Sonntag veröffentlichten Blog-Eintrag der Amazon Employees for Climate Justice (AECJ, deutsch: Amazon-Angestellte für Klimagerechtigkeit). Darin wird der Internetkonzern aufgerufen, seine Anstrengungen im Kampf gegen den Klimawandel deutlich ambitionierter zu gestalten, als Amazon im September angekündigt hatte. Damals hatte Konzernchef Jeff Bezos mitgeteilt, sein Unternehmen wolle beim Klimaschutz eine Vorreiterrolle einnehmen und bis zum Jahr 2040 die CO2-Neutralität erreichen.