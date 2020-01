Wie viele Rechte hat ein Künstler auf seine Musik?

In den Wiener Sophiensälen sorgte am Donnerstagabend nicht nur das Auftreten des Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache für rege Diskussionen. Auch die Verwendung des Opus-Welthit „Live is Life“ ließ die Wogen hochgehen. Zwischen den „Krone“-Lesern kam es erneut zu vielen Reibungspunkten. Das Distanzieren von Künstlern gegenüber Parteiveranstaltungen ist legitim, besonders wenn diese nicht mit den politischen Ideen der Veranstalter in einen Topf geworfen werden möchten. Aber wie weit geht das Urheberpersönlichkeitsrecht und wie viel Handhabe hat man, wenn die eigene Musik im legalen Rahmen auf einem Event abgespielt wird? Nun sind Sie gefragt. Inwieweit verknüpfen Sie Künstler mit den politischen Werten der Veranstalter? Denken Sie, dass sich daraus eine Beschneidung der Freiheit der Künstler ergibt? Wie weit dürfen die Verwertungs- und Nutzungsrechte der öffentlichen Wiedergabe gehen? Teilen Sie ihre Meinung mit der Community, wir sind auf ihre Kommentare gespannt.