„Live Is Life“: Opus droht Strache mit Klage

Der Auftritt des früheren, inzwischen aus der Partei ausgeschlossenen FPÖ-Chefs und Ex-Vizekanzlers Heinz-Christian Strache bei der Allianz für Österreich am Donnerstagabend in den Wiener Sophiensälen sorgt für Unmut bei den heimischen Musiklegenden Opus. Grund dafür: Aus den Lautsprechern wummerten im Lauf des Abends nicht nur Titel von Tina Turner und Queen, auch der Opus-Welthit „Live Is Life“ wurde gespielt.