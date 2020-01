Täuschung von Konsumenten

Niemand kann mir weis machen, er wüsste nicht wie Füchse, Nerze und Co. in den Farmen gehalten werden. Es ist ein elendiges Dasein auf Gitterstäben. Kein Wunder, dass die armen Tiere verhaltensauffällig werden. Beginnen sich stundenlang um sich selbst zu drehen oder sich sogar die eigenen Beine abzubeißen. Der Pelzverkauf ist rückgängig, also muss sich die zuständige Industrie etwas einfallen lassen, um entgegenzuwirken!