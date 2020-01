„Ildiko machte ihre Arbeit mit Liebe und Hingabe“

Es war ein fürchterliches Feuerinferno, das vergangene Woche auf der weststeirischen Pack wütete: Aufgrund eines Defekts in der Elektrik - die Stromleitungen waren veraltet - brannte in der Nacht auf Dienstag ein Holzhaus komplett nieder. Die Besitzer - Fritz und Gerti Sattler - sowie deren Pflegerin starben. In Ungarn herrscht nun tiefe Trauer um Krankenschwester Ildikó K. (53).