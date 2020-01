Flammeninferno: „Ich dachte an ein Feuerwerk“

Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht auf Dienstag auf der weststeirischen Seite der Pack ab: Mitten in der Nacht, es war kurz vor drei Uhr, stand plötzlich ein aus Holz gebautes Einfamilienhaus in Vollbrand. Eisiger Wind peitschte die Flammen an, die meterhoch in den Nachthimmel schossen.