Sestriere-Krimi! Zwei Siegerinnen bei ÖSV-Debakel

Was für ein irrer Krimi: Federica Brignone und Petra Vlhova haben am Samstag für eine Rarität im Ski-Weltcup gesorgt! Die Italienerin und die Slowakin gewannen den Riesentorlauf in Sestriere zeitgleich. Als Dritte hatte die Weltcup-Führende Mikaela Shiffrin aus den USA nur eine Hundertstelsekunde Rückstand. Eine herbe Enttäuschung erlebten die ÖSV-Damen.