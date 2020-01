Steirischer Experte: Alter ist nur eine Illusion!

Warum?

Weil das Leben eine Schule ist. Natürlich versucht man, so viele Einser wie möglich einzufahren. Aber es kommen auch Fünfer. Situationen, in denen wir versagen, in denen etwas misslingt, in denen uns etwas weggenommen wird. Das sind Auslöser für Krisen. Wie man mit ihnen umgeht, davon hängt ab, wie glücklich man später ist.