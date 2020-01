Der Landeschef pocht weiter auf Liftabbau-Kosten

Und am Tag danach tut es das noch immer: Denn Landeshauptmann Wilfried Haslauer hält in seiner Funktion als Seilbahnbehörde an der eingebrachten Forderung fest. Obwohl Masseverwalter Wolfgang Hochsteger eben diese, wie berichtet, als einzige von über 30 Forderungen bestritt. Es sei unklar, ob sie zulässig ist, also ob es ein Gesetz gibt, das besagt, dass die öffentliche Hand die Abbruchkosten auch tatsächlich tragen muss.