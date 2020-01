Die Auswirkungen der Feuer auf den Kontinent

Die gigantischen Waldbrände, die Premier Scott Morrison in die Enge treiben, haben für das Ökosystem weitreichende Folgen. Flora und Fauna des Landes stehen in enger Symbiose. Wird eine Spezies stark dezimiert, wirkt sich das empfindlich auf ihr Umfeld aus. „Die Brände in Australien senden ein eindeutiges Zeichen: Die Klimakrise wirkt immer heftiger und immer häufiger auf uns und unseren Planeten ein - nicht nur in Australien. Wir müssen alles daran setzen, die Erderhitzung zu stoppen“, erklärt Jasmin Duregger, Klimaexpertin bei Greenpeace in Österreich.