BMW X1: Auch der neue bleibt dem Fahrspaß treu

Was dazu nicht recht passen will, sind die 1,5-Liter-Dreizylindermotoren, die BMW anbietet (16d mit 116 PS, 18i mit 140 PS, jeweils mit Frontantrieb). Nicht (nur) weil sie zu schwach wären, sondern weil ihr Charakter nicht ins Premiumgefilde passt. Aber das ist Geschmackssache. und ein Grund dafür, dass der Testwagen ein xDrive25i ist, also der Zweiliter-Top-Benziner mit 231 PS, 350 Nm (ab 1450/min.) und Achtgang-Wandlerautomatik, der den 1580 kg (nach DIN) schweren BMW in 6,5 Sekunden von Null auf 100 km/h beschleunigt. Ein angenehmes Gesamtpaket, das real aber über neun Liter auf 100 Kilometer schluckt.