Rapid wird sich Schaub „nicht leisten können“

Klarer bei St. Pölten

Barisic will im Frühjahr “ein angriffslustiges Rapid-Team„ sehen, Kühbauer blickt über das Finish des Grunddurchgangs hinaus: “Dieser ist mir mehr oder weniger egal. Viel wichtiger ist, dass wir am Saisonende einen Europacup-Platz in der Tasche haben."