„Ein schwieriger, steiler Weg liegt vor uns“

Das Bundesheer hat seine erste Ministerin am Dienstagnachmittag in der Rossauer Kaserne in Wien mit militärischen Ehren empfangen. Die neue Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) versprach den Soldaten, das Bundesheer und die Landesverteidigung zeit- und aufgabengemäß weiterzuentwickeln. Aber „es liegt ein schwieriger, steiler Weg vor uns“, so Tanner. Ihr Vorgänger Thomas Starlinger warnte ein letztes Mal, dass das Bundesheer in einem „besorgniserregenden Zustand“ sei und „derzeit keinen ausreichende Schutz bieten kann“.