SPÖ gratuliert, FPÖ kritisiert Macht der ÖVP

Leichtfried: „Absichtliches Foul von Kurz an den Grünen?“

Die relativ freundliche Reaktion auf die Angelobung bedeutet einen roten Stimmungswandel - denn in den vergangenen Tagen übte die SPÖ massive Kritik am Regierungsprogramm. Die Rede war von einem „türkisen Programm mit grüner Tarnfarbe“. Nur der SPÖ-Vize-Klubchef Jörg Leichtfried stichelte auch am Tag der Angelobung: „War das ein absichtliches Foul von Kurz an den Grünen?“, fragte er in Anspielung auf eine fälschliche Behauptung von Wieder-Kanzler Sebastian Kurz. Dieser hatte im Ö1-„Morgenjournal“ davon gesprochen, die neue grüne Justizministerin Alma Zadic habe in der Vergangenheit eine „strafrechtliche Verurteilung wegen übler Nachrede“ ausgefasst. Er korrigierte diese Aussage später in einem Tweet. Dieser Fehler war zuvor auch der FPÖ passiert - die Grünen erwägen eine Klage gegen die Freiheitlichen.