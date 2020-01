Nach Unfall in Tirol: Neujahrswunder für Manuel

Erneut wilder Unfall an Kreuzung

Kurz vor Jahreswechsel, in der Nacht des 30. Dezember, kam es erneut zu einem Unfall an dieser innerstädtischen Kreuzung Maximilianstraße zu Josef-Egger-Straße. Ein 30-Jähriger war zu schnell unterwegs und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als das Auto einer jungen Frau von rechts herannahte.